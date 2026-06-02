Mega lanza las primeras imágenes de ¿Volverías con tu ex? 2: exparejas se reencuentran en la selva amazónica

02 jun. 2026 - 17:55 hrs.

El esperado reality de Mega, Volverías con tu ex? 2 ya tiene fecha de estreno y adelantó un espectacular primer vistazo a lo que será su segunda temporada. El reencuentro entre sus participantes no ocurrirá en un estudio ni en una casa de encierro tradicional: será en medio de la selva, en condiciones verdaderamente extremas.

Un salto al vacío... y al pasado

La producción ya se encuentra en pleno proceso de grabación en la Amazonía peruana, y las primeras imágenes no dejan espacio para la tranquilidad. Las exparejas deberán reencontrarse en medio de un entorno extremo, comenzando el desafío con un salto desde un helicóptero directamente a las aguas del río Amazonas, para luego enfrentar distintas pruebas y convivir lejos de cualquier tipo de comodidad.

Así, el reencuentro entre los participantes no será como cualquier otro: la selva, sus peligros y la falta total de comodidades serán el escenario en que estas diez exparejas deberán enfrentarse a sus historias inconclusas. Las pruebas extremas también desafiarán sus emociones y despertarán más de algún episodio de celos.

Diez exparejas, diez historias pendientes

El programa reúne a diez exparejas de famosos, quienes protagonizarán intensos romances, conflictos y, por supuesto, inesperados reencuentros. La nueva edición será conducida por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, dupla que encabezará el regreso del programa a las pantallas de Mega. Además, la producción adelantó que el espacio incorporará nuevas dinámicas, entre ellas una llamada "cabaña de las tentaciones".

Uno de los momentos que más llamó la atención del avance fue una conversación entre Álvaro Ballero y su exesposa Ludmila Ksenofontova, la primera pareja confirmada del programa. Ambos se separaron en 2025 tras 17 años de matrimonio, por lo que su reencuentro promete ser uno de los más emotivos de la temporada.

Estreno el 8 de junio

El próximo lunes 8 de junio se estrenará el nuevo reality de Mega, en horario estelar, justo después de la teleserie Reunión de Superados. El formato promete traer de vuelta la esencia del exitoso programa original, esta vez llevando la apuesta a un nivel completamente distinto gracias al exigente entorno selvático.

Parejas confirmadas de ¿Volverías con tu ex? 2

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