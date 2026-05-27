A 10 años de su duro quiebre: Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic vuelven a encerrarse en "Volverías con tu ex? 2"

27 may. 2026 - 16:07 hrs.

Mega confirma el ingreso de la dupla a “¿Volverías con tu ex? 2”, un reencuentro que promete reactivar antiguas heridas, saldar cuentas pendientes y poner a prueba los cambios que ambos aseguran haber vivido en esta década de distancia. Yasmín Valdés (54) y Mariano Brozincevic (44) están de regreso.

A una década de haberse convertido en una de las parejas más intensas, apasionadas y polémicas de la televisión chilena, "La Yayita" y el cordobés se vuelven a ver las caras en el encierro de Mega. Ella quiere dar vuelta la tortilla y él asegura haber dejado de ser un "picaflor".

Conocida popularmente como “la Yayita de Chile”, Valdés advierte que el público y su ex se encontrarán con una mujer completamente empoderada y radicalmente distinta a la de 2016. "La Yasmín celosa y llorona se quedó hace 10 años atrás, bien enterrada y sepultada", asegura la actriz, quien hoy se declara más segura, libre y decidida a disfrutar la experiencia sin fantasmas del pasado.

Por su parte, Mariano, quien actualmente reside en México, también afirma haber dejado atrás su faceta de galán incorregible: "Ya no soy el mismo de antes. Hoy soy muy honesto, voy siempre con la verdad y ya no me gusta andar jugando a dos bandos", sentencia el cordobés.

Verdades ocultas y un quiebre definitivo

Aunque en la primera temporada la pareja logró salir de la mano, el amor no sobrevivió al mundo exterior. El quiebre definitivo ocurrió cuando Yasmín vio el programa desde afuera y descubrió las imágenes que Mariano siempre le negó en el encierro: los besos ocultos con Paula Bolatti y los coqueteos con Gala Caldirola.

"Al ver las imágenes (...) vi que él era el que coqueteaba y hablaba mal de mí. Me destrozó el alma, por eso terminé", confiesa Yasmín.

Sin embargo, Mariano recuerda el fin de la relación desde otra vereda, apuntando sus dardos contra la actriz: "Me llamó y me dijo que era la peor basura... que yo me había colgado de su fama y que por mi culpa se truncó su carrera (...). Lamentablemente salió etiquetada como 'la vieja loca y celosa', me dio pena, pero ella solita se metió ahí", dispara el modelo, encendiendo la mecha antes de ingresar al encierro.

La revancha: "Quiero que se dé vuelta la tortilla"

Tras una década sin verse, la tensión está garantizada. Si en la primera temporada la inestabilidad y las dudas consumieron a la actriz, esta vez la estrategia de Yasmín Valdés es clara y desafiante: "Quiero que se dé vuelta la tortilla... Ahora quiero ser yo la que esté libre y que él me cele".

¿Se repetirá la tormentosa historia del pasado o seremos testigos de la fría venganza de "La Yayita"? El esperado cara a cara se tomará las pantallas de Mega en “¿Volverías con tu ex? 2”.

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