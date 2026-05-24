Raimundo Cerda confirma quiebre con Faloon Larraguibel: "En el último tiempo empezaron un poco más de roces y cosas así"

24 may. 2026 - 10:30 hrs.

Después de semanas marcadas por rumores y especulaciones en redes sociales, Raimundo Cerda confirmó el término de su relación con Faloon Larraguibel, poniendo fin a una historia que se extendió por más de un año.

El exchico reality reconoció que atraviesa un momento complejo tras la separación y abordó por primera vez el escenario sentimental que enfrenta. “Estoy en duelo en el amor, ha sido un proceso fome, que tengo que vivir; no sé tampoco lo que puede pasar”, confesó en conversación con Mega.

Las razones del quiebre entre Rai y Faloon

Aunque durante las últimas semanas surgieron versiones sobre un eventual distanciamiento e, incluso, teorías relacionadas con terceros involucrados, Raimundo Cerda descartó tajantemente esa posibilidad y aseguró que la relación terminó en buenos términos.

“Nadie creía en mi relación con Faloon y ya llevábamos casi un año y medio juntos”, comentó, agregando que con el paso del tiempo comenzaron a aparecer diferencias entre ambos.

“En el último tiempo empezaron un poco más de roces y cosas así, pero siempre nos respetamos, siempre sin ninguna duda y sin ningún tercero”, sostuvo, descartando una eventual infidelidad como motivo del quiebre.

Pese al término, Cerda aseguró que mantiene afecto por la exintegrante de Yingo y que el vínculo entre ambos no terminó de forma conflictiva. “El amor existe, el cariño también. Dudo que algún día ella termine en mala conmigo, por cómo nos complementamos y por todas las cosas que vivimos”, expresó.

Los rumores sobre el quiebre

Las señales de un eventual distanciamiento comenzaron a surgir hace varios meses, cuando seguidores advirtieron que ambos dejaron de seguirse en Instagram, alimentando versiones sobre una crisis sentimental.

Tiempo después, el propio Raimundo reconoció públicamente que atravesaron momentos complejos mientras trabajaban juntos en televisión. “Ensayamos harto. Fue un desafío porque Faloon es una bailarina profesional y yo tenía que estar a tono, pero sí hubo algunos roces”, comentó anteriormente en un programa de Chilevisión.

En esa misma instancia, el influencer explicó que esas diferencias incluso impactaron momentáneamente la dinámica de pareja. “Yo me puse un poquito mañoso con ella, y por eso nos dejamos de seguir. Han cachado cuando te da la maña y no quieres ver nada de esa persona”, relató.

El nuevo desafío televisivo de Raimundo Cerda

Tras confirmar el quiebre, Rai también abordó el nuevo proyecto televisivo que enfrentará próximamente, ya que será parte del reality ¿Volverías con tu Ex? 2, donde compartirá encierro con una expareja: la modelo e influencer Sofía Latorre.

Consultado sobre un eventual reencuentro sentimental dentro del programa, Cerda dejó abierta la posibilidad. “Quiero ver, en ese minuto, si se la vuelve a jugar”, comentó sobre la opción de retomar la relación con Sofía.

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