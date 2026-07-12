Se lucieron en la competencia en traje de baño: Así fue la primera pasarela en Miss Universo Chile 2026

12 jul. 2026 - 23:00 hrs.

Tras un inicio lleno de música y en que cada representante hizo el clásico grito en que dan a conocer la comuna que representan, en Miss Universo Chile se dio paso a la primera pasarela de la noche: el desfile en trajes de baño.

Bajo el ritmo de la DJ invitada Camila Mainz, las representantes comenzaron su recorrido en duplas por la pasarela frente a la atenta mirada de los cinco jurados, que evaluarán y luego elegirán a las 20 candidatas que seguirán su camino rumbo a la corona.

Cada candidata, además, tuvo un paso en solitario donde aparecieron en pantalla las entrevistas que realizaron con anterioridad, que también serán evaluadas para definir su paso a la siguiente etapa.

Elección por la favorita

De las 20 candidatas que pasarán a la semifinal, 18 lo harán tras las pruebas del jurado y 2 podrán decir presente gracias al voto del público.

Para hacerlo, puedes utilizar su celular y mandar un SMS con el nombre de la comuna que representa a la candidata favorita al número 3338.

La otra opción es hacerlo mediante el siguiente link.

Miss Universo Chile en vivo

Para ver la fase preliminar de Miss Universo Chile puedes seguirla en vivo acá.

Puedes seguir nuestro React digital en el que estarán Geraldine González, modelo y exreina de belleza chilena que fue elegida como Miss Universo Chile 2019; María Jose Castro, conocida en redes sociales como Lady Ganga, quien se ha especializado en moda y espectáculos; y Poli Flores, periodista del Área Digital de Mega.



Además, habrá una transmisión especial por Mega 2 con interpretación en Lengua de Señas (LSCh), realizada en conjunto con el Instituto de la Sordera de Chile.

Para sintonizar Mega 2 de forma gratuita en tu televisor, solo debes ingresar al menú de configuración, buscar la sección de canales y activar el escaneo o búsqueda automática de señales digitales. Asimismo, la señal se encuentra disponible en las principales cableoperadoras del país.

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