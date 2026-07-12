Todos recordaron a Emilia Dides: Así gritaron el nombre de sus comunas las representantes de Miss Universo Chile

12 jul. 2026 - 22:37 hrs.

En un inicio lleno de música y con todas las candidatas presentes, se dio inicio al Miss Universo Chile 2026 en su primera ronda, de la cual saldrán las 20 semifinalistas que buscarán quedarse con la corona para el Miss Universo que se llevará a cabo en Puerto Rico.

Tras un baile en que participaron vestidas de blanco, cada candidata debió gritar el nombre de su comuna, en un momento que recordó el icónico grito de Emilia Dides, cuando a todo pulmón dijo "Chiiiiiiile", quedando en el inconsciente colectivo.

Luego fue el turno del animador, Julio César Rodríguez, quien salió a escena para explicar el sistema por el cual pasarán a la siguiente ronda.

Elección popular

De las 20 candidatas que pasarán a la semifinal, 18 lo harán tras las pruebas del jurado y 2 podrán decir presente gracias al voto del público.

Para hacerlo, puedes utilizar su celular y mandar un SMS con el nombre de la comuna que representa a la candidata favorita al número 3338.

La otra opción es hacerlo mediante el siguiente link.

Miss Universo Chile en vivo

Para ver la fase preliminar de Miss Universo Chile puedes seguirla en vivo acá.

Puedes seguir nuestro React digital en el que estarán Geraldine González, modelo y exreina de belleza chilena que fue elegida como Miss Universo Chile 2019; María Jose Castro, conocida en redes sociales como Lady Ganga, quien se ha especializado en moda y espectáculos; y Poli Flores, periodista del Área Digital de Mega.



Además, habrá una transmisión especial por Mega 2 con interpretación en Lengua de Señas (LSCh), realizada en conjunto con el Instituto de la Sordera de Chile.

Para sintonizar Mega 2 de forma gratuita en tu televisor, solo debes ingresar al menú de configuración, buscar la sección de canales y activar el escaneo o búsqueda automática de señales digitales. Asimismo, la señal se encuentra disponible en las principales cableoperadoras del país.

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