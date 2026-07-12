"Julio César, Hualpeeeeén": El grito a lo Miss Universo que lanzó JC Rodríguez
12 jul. 2026 - 22:48 hrs.
El animador del evento que transmite Mega sacó carcajadas en el estudio después de imitar a las candidatas, diciendo su nombre y a la comuna que representa cada una.
Leer más de
Notas relacionadas
- Julio César Rodríguez enfrentó a Ballero en Volverías con tu ex? 2: "¿Te crees mejor éticamente que Ludmila?"
- Volverías con tu ex? 2 EN VIVO: Claudio hace llorar a Huru, Guarén enfrenta a Estefi y Mateucci "expone" a Luli
- Primeros eliminados de "Volverías con tu ex? 2": Una decisión por amor marcó la salida de la primera pareja