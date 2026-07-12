URGENTE: Señal en vivo: Miss Universo Chile 2026

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"Julio César, Hualpeeeeén": El grito a lo Miss Universo que lanzó JC Rodríguez

12 jul. 2026 - 22:48 hrs.

El animador del evento que transmite Mega sacó carcajadas en el estudio después de imitar a las candidatas, diciendo su nombre y a la comuna que representa cada una.

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