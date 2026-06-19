Primeros eliminados de "Volverías con tu ex? 2": Una decisión por amor marcó la salida de la primera pareja

19 jun. 2026 - 10:39 hrs.

¿Qué pasó?

La tensión llegó a uno de sus puntos más altos en "Volverías con tu ex? 2".

El noveno capítulo del reality mostró el primer duelo de eliminación de la temporada, una competencia que no solo definió la salida de una pareja, sino que también dejó emotivas declaraciones entre los participantes.

Los encargados de disputar la permanencia fueron Alex Dickerson y Mario Irazzoky, quienes se enfrentaron a Luis Mateucci y Nicole "Luli" Moreno.

Aunque el comienzo fue parejo, la segunda parte de la prueba terminó confirmando el triunfo de Mateucci y Luli, mientras que Alex y Mario tuvieron que abandonar la experiencia.

La decisión que terminó con la salida de Alex y Mario

La prueba estuvo dividida en dos etapas. Mientras los hombres debían superar obstáculos para rescatar un corazón, las mujeres tenían que atravesar un túnel bloqueado por fardos de paja y trasladar tótems hasta una mesa.

Al iniciar la prueba, Mario y Luis comenzaron muy parejos, sin embargo, en los estribos colgantes, Mario quedó estancado y no pudo pasarlos. RRápidamente,Mateucci tomó una ventaja irremediable y logró ganar el duelo.



La dupla perdedora, Alex y Mario, tuvo que elegir entre un sobre dorado o plateado, uno tenía dentro la palabra “hombre” y el otro “mujer”. Alex eligió el sobre plateado y decía “mujer”, de este modo, ella tuvo que tomar la decisión más difícil: ¿amor u olvido?.

La modelo eligió "amor", por lo que ambos quedaron eliminados.

Mario se mostró emocionado al momento de despedirse y sorprendió con una revelación: "La amo, es el amor de mi vida y voy a luchar por nuestra relación siempre", afirmó.

"Me dijo que era una amiga"

Cuando la casa todavía comentaba la eliminación, una nueva sorpresa alteró la convivencia: "Esta encomienda fue enviada para Luis Mateucci", decía el mensaje con el que venía.

Desde su interior apareció Bárbara Córdoba, su expareja y recordada participante de la primera temporada de ¿Volverías con tu ex?, de la que fue eliminada luego de que Mateucci eligiera “venganza” tras perder un duelo

"Soy yo, después de 10 largos años acá estoy, mejor que nunca", comentó al ingresar.

Su llegada provocó incomodidad inmediata en Nicole Moreno. Tras conocer la verdadera relación entre ambos, Luli manifestó su molestia a otros participantes, afectada por una situación que desconocía: "(Luis) Es un cara de raj… porque me la presentó en Córdoba y me dijo que era una amiga".

Nueva competencia marcada por tensión con Álvaro Ballero

La jornada cerró con una nueva competencia de duplas.

En esta ocasión, las exparejas debían trasladar un balde con "veneno" a través de un circuito de equilibrio y agilidad para liberar una llave y encontrar una respuesta correcta que les permitiera obtener el tótem ganador.

Luis Mateucci tuvo que escoger entre competir junto a Luli o Bárbara, inclinándose por esta última. La apuesta le resultó favorable, ya que ambos lograron quedarse con el primer lugar de la prueba.



En tanto, Christopher Peral y Fernanda Brown, quedaron en el último puesto, pues Fernanda no sabía la respuesta a la pregunta sobre cuál era el signo de su ex.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió al finalizar la competencia. Álvaro Ballero evidenció su molestia tras el desempeño de su dupla y protagonizó un incómodo intercambio con Tonka Tomicic.

Cuando la animadora le preguntó si estaba enojado, respondió con ironía: "No, estoy súper contento. Lo que se ve no se pregunta, ¿no?".