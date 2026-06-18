Luli Moreno se pone nerviosa con Bárbara Muriel en Volverías con tu ex? 2: Mateucci se la presentó como "una amiga"

18 jun. 2026 - 17:35 hrs.

La llegada de Bárbara Muriel al capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2 no solo impactará a Luis Mateucci. También pondrá nerviosa a Nicole "Luli" Moreno, quien tiene una razón muy concreta para incomodarse con la presencia de la nueva participante del reality de Mega.

La mentira que saldrá a la luz

Cuando Luli Moreno viajó a Argentina junto a Luis Mateucci durante su relación en 2019, él le presentó a Bárbara Muriel simplemente como "una amiga". Una mentira por omisión que ahora, con Bárbara dentro del encierro de Volverías con tu ex? 2, sale a la luz y le molesta a la fisicoculturista.

Dos ex de Mateucci bajo el mismo techo

La dinámica que se instalará en el encierro de Volverías con tu ex? 2 desde esta noche es inédita: Luli Moreno y Bárbara Muriel, dos exparejas de Luis Mateucci, conviviendo en la misma casa. Una situación que el argentino deberá manejar con cuidado, considerando además que su relación con Luli dentro del reality ya venía cargada de tensión.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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