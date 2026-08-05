Confirman suspensión de clases en Quilicura para este miércoles 5 de agosto tras incendio en empresa con químicos

05 ag. 2026 - 01:10 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la grave emergencia generada por el incendio de gran magnitud que afecta a una empresa con productos químicos en la comuna de Quilicura, las autoridades confirmaron la suspensión total de clases para este miércoles 5 de agosto en una red de establecimientos de la zona.

La medida fue confirmada en primera instancia por el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, en coordinación con los organismos de salud y educación que se encuentran monitoreando el impacto del humo tóxico y la seguridad en el perímetro.

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SLEP Los Libertadores confirma suspensión

Posteriormente, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Los Libertadores confirmó la decisión a través de un comunicado oficial, precisando que la suspensión rige para todos los establecimientos educacionales bajo su dependencia en la comuna de Quilicura.

La medida abarca a escuelas, liceos, jardines infantiles y salas cuna, por lo que se llamó a las comunidades educativas y apoderados a mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones de la emergencia.