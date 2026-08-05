Once comunas tendrán cortes de luz programados este miércoles 5 de agosto en la RM: se extenderán hasta por 8 horas

05 ag. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel informó que este miércoles 5 de agosto realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red eléctrica.

Las interrupciones se extenderán por hasta ocho horas en algunos puntos, dependiendo del sector, y afectarán a 11 comunas de la capital.

Enel dispone de un mapa interactivo en su sitio web donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y perímetros específicos que se verán afectados. (Pincha aquí)

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este miércoles?

Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

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Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Sector 1: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Sector 2: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Joaquín: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Macul: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

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Providencia: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclaran que los cortes "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

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