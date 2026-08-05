Once comunas tendrán cortes de luz programados este miércoles 5 de agosto en la RM: se extenderán hasta por 8 horas
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Enel informó que este miércoles 5 de agosto realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red eléctrica.
Las interrupciones se extenderán por hasta ocho horas en algunos puntos, dependiendo del sector, y afectarán a 11 comunas de la capital.
Enel dispone de un mapa interactivo en su sitio web donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y perímetros específicos que se verán afectados. (Pincha aquí)
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este miércoles?
- Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.
- Maipú: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
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- Independencia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Sector 1: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Sector 2: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- San Joaquín: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
- Macul: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
- Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
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- Providencia: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
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