Siete comunas tendrán cortes de luz programados este martes 4 de agosto en la RM: se extenderán hasta por 8 horas
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Enel informó que este martes 4 de agosto realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red eléctrica.
Las interrupciones se extenderán por hasta ocho horas en algunos puntos, dependiendo del sector, y afectarán a 7 comunas de la capital.
Enel dispone de un mapa interactivo en su sitio web donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y perímetros específicos que se verán afectados. (Pincha aquí)Ir a la siguiente nota
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes?
- Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Sector 1: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
Sector 2: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Sector 1: Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas.
Sector 2: Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas.
Sector 3: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
- Pudahuel: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
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