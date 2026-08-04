Siete comunas tendrán cortes de luz programados este martes 4 de agosto en la RM: se extenderán hasta por 8 horas

04 ag. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel informó que este martes 4 de agosto realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red eléctrica.

Las interrupciones se extenderán por hasta ocho horas en algunos puntos, dependiendo del sector, y afectarán a 7 comunas de la capital.

Enel dispone de un mapa interactivo en su sitio web donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y perímetros específicos que se verán afectados. (Pincha aquí)

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes?

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Sector 1: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Sector 2: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Sector 1: Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas.

Sector 2: Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas.

Sector 3: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Pudahuel: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

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