Michelle Bachelet por candidatura a la ONU: "La Secretaría General requiere independencia, imparcialidad, criterio y valentía"

03 ag. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

La expresidenta Michelle Bachelet afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) necesita ser más eficaz, representativa y cercana a las personas. Además, sostuvo que llegó el momento de que una persona de América Latina y el Caribe, y particularmente una mujer, asuma la Secretaría General del organismo.

Las declaraciones fueron dadas a conocer este lunes mediante una carta enviada al "Diálogo regional sobre el futuro liderazgo de las Naciones Unidas", realizado en Montevideo, Uruguay, luego de que la exmandataria no pudiera asistir debido a un cuadro viral agudo que la obligó a guardar reposo. La instancia fue convocada por el gobierno de Uruguay y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En su mensaje, Bachelet advirtió que la comunidad internacional enfrenta un escenario complejo marcado por múltiples desafíos.

"El mundo enfrenta conflictos prolongados, crecientes desigualdades, una crisis climática que se agrava, retrocesos democráticos y una preocupante erosión de la confianza en las instituciones internacionales", señaló.

El liderazgo que necesita la ONU

Frente a ese panorama, la exjefa de Estado sostuvo que el organismo debe adaptarse a los nuevos desafíos globales.

"Necesitamos unas Naciones Unidas más eficaces, representativas y cercanas a las personas. También creo que ha llegado el momento que una persona de América Latina y el Caribe asuma la secretaría general", afirmó.

En esa línea, destacó que la región cuenta con "una larga tradición de compromiso con la paz, el derecho internacional, los Derechos Humanos, la democracia y la solución pacífica de las controversias".

"Que sea una mujer latinoamericana"

Bachelet también sostuvo que, a 80 años de la creación de la ONU, existe una oportunidad histórica para que el organismo sea liderado por una mujer proveniente de América Latina.

"Después de 80 años, la ONU vive una oportunidad histórica: que sea una mujer latinoamericana quien encabece la organización", expresó.

Asimismo, planteó que "la Secretaría General requiere independencia, imparcialidad, criterio y valentía", debido a las constantes presiones que enfrentará por parte de gobiernos, potencias y diversos intereses.

Finalmente, la expresidenta sostuvo que la próxima autoridad de Naciones Unidas deberá "escuchar a todos sin ser instrumento de nadie" y actuar "con la misma firmeza" frente a cualquier vulneración del derecho internacional, evitando la aplicación de dobles estándares.

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