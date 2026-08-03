A la espera de su presentación oficial: Colo Colo ya utiliza la imagen de Vozinha en campañas publicitarias

03 ag. 2026 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

Aunque Colo Colo todavía no presenta oficialmente a Vozinha como su nuevo arquero, quien el domingo por la noche llegó a Chile y este lunes se hizo los exámenes médicos antes de firmar contrato, el club ya usa su imagen. El guardameta caboverdiano apareció en una campaña publicitaria junto al sponsor Tenpo y también fue protagonista de publicaciones en redes sociales con guiños a una reconocida marca automotriz, adelantando lo que será su paso por Macul.

La utilización de la imagen del futbolista antes de la confirmación oficial no pasó desapercibida entre los hinchas, quienes esperan la presentación del experimentado arquero como el nuevo refuerzo del "Cacique" para la segunda parte de la temporada, lo cual se realizaría el miércoles en el Monumental.

En paralelo, Vozinha completó con éxito los exámenes médicos en la Clínica MEDS de La Dehesa, paso clave antes de estampar su firma y convertirse oficialmente en jugador de Colo Colo.

Solo resta la firma

El seleccionado de Cabo Verde llegó durante la mañana de este lunes a la Clínica MEDS, donde inició su revisión médica cerca de las 9:15 horas.

Tras completar satisfactoriamente las evaluaciones, el arquero quedó a un paso de convertirse en nuevo jugador albo. Solo resta la firma de su contrato para que Colo Colo haga oficial un fichaje que el propio club ya comenzó a anticipar a través de sus plataformas digitales.

De no existir contratiempos, Vozinha realizará este martes su primer entrenamiento bajo las órdenes del cuerpo técnico, en la práctica programada para las 09:30 horas en el Estadio Monumental.

Colo Colo prepara una presentación ante miles de hinchas

Mientras se afinan los últimos detalles administrativos, en Blanco y Negro ya trabajan en una presentación de alto impacto para el arquero que podría congregar a cerca de 42 mil hinchas para darle la bienvenida al nuevo guardián del arco albo.

Por ahora, Colo Colo mantiene el silencio respecto al anuncio formal, aunque las campañas publicitarias, las publicaciones en redes sociales y los preparativos para su presentación dejan entrever que la oficialización de Vozinha sería cuestión de horas.

Revisa la campaña de Vozinha

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