Corte revoca beneficio a Manuel Monsalve y ordena que vuelva al arresto domiciliario total

03 ag. 2026 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve sufrió un revés judicial este lunes, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara el cambio en su medida cautelar y ordenara que vuelva a cumplir arresto domiciliario total.

La exautoridad alcanzó a permanecer solo 11 días bajo arresto domiciliario nocturno.

La resolución fue adoptada por mayoría, con dos votos a favor —de la ministra Jenny Book y el ministro Christian Carvajal— y uno en contra, correspondiente al ministro Guillermo Rodríguez.

El pasado 23 de julio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había modificado la medida cautelar que pesaba sobre el exmilitante del Partido Socialista (PS), quien es investigado por los delitos de violación y abuso sexual contra una subalterna del Ministerio del Interior.

Tras esa resolución, el fiscal Centro Norte, Marcelo Borbarán, anunció que el Ministerio Público evaluaría recurrir ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la decisión.

Finalmente, la Fiscalía presentó el recurso y este lunes la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, tras escuchar los alegatos del fiscal José Pérez Calaf, del defensor de Monsalve, Víctor Providel, y de la abogada querellante María Elena Santibáñez, acogió la apelación y resolvió que Manuel Monsalve deberá volver a cumplir arresto domiciliario total.

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