EXCLUSIVO | "¿Noticias de nuestro corresponsal?": los chats del defensor de Monsalve con amigo de uruguayo que amenazó a víctima

03 ag. 2026 - 10:49 hrs.

Para este lunes estaba fijada la audiencia de formalización del ciudadano uruguayo Fernando Nicolás Silva Tagliabué (35), imputado por violencia intrafamiliar y amenazar e intentar comercializar registros íntimos de la funcionaria del Ministerio del Interior que denunció por violación al exsubsecretario Manuel Monsalve.

Sin embargo, el imputado no se presentó. Por tal motivo el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó una orden de detención y captura internacional. De acuerdo con antecedentes recopilados por Mega Investiga, Silva actualmente no se encontraría en Chile, sino que en Uruguay o Bolivia, países donde registra antecedentes policiales por delitos vinculados a robos a turistas y personas ligadas al rubro hotelero.

La imputación

El caso es de suma gravedad y abre el debate de los límites de la defensa.

Informes policiales obtenidos por Mega Investiga revelan que el defensor penal público de Monsalve, Víctor Providel, mantuvo contactos con personas del círculo cercano de Silva mientras éste ofrecía el material audiovisual en que aparecía la víctima del exsubsecretario a distintos medios de comunicación.

Los documentos policiales reconstruyen los movimientos del ciudadano uruguayo y las comunicaciones que sostuvo el entorno de éste con Providel, quien asumió la defensa de Manuel Monsalve una vez que tres abogados privados renunciaron a patrocinarlo.

Lo más relevante es que en esta nueva indagatoria el defensor jefe de Santiago también figura como imputado.

La causa, dirigida por el fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales, indaga la eventual comisión de cuatro delitos respecto al ciudadano uruguayo: lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, amenazas, uso no autorizado de tarjeta bancaria y grabación de comunicaciones privadas.

Fue precisamente en esta última arista donde la investigación detectó que Silva y un amigo identificado como Maximiliano Sepúlveda habrían intentado comercializar registros privados de la denunciante, ofreciendo el material a diversos medios de comunicación.

Todo esto el imputado lo obtuvo, ya que durante algunos meses -según se detalla en informes policiales-, sostuvo una relación amorosa con la denunciante de Monsalve y en ese contexto también se produjeron agresiones físicas y sicológicas.

El rol del defensor

Según los informes policiales a los que accedió Mega Investiga, Providel se mantuvo informado de los movimientos de Silva a través de Sepúlveda e, incluso, le habría facilitado contactos para intentar concretar la venta del material audiovisual.

Mega Investiga tuvo acceso a conversaciones por chat y registros de audio que dan cuenta de esa coordinación y de la presunta participación que habría tenido el defensor en esa triangulación. Pese a ello, hasta ahora el único formalizado por estos hechos será Fernando Silva.

Entre los audios recuperados por peritos en la investigación, Silva afirma que estaba “trabajando con abogados” en un caso con el que esperaba “agarrar mucha plata” y conseguir facilidades para viajar al extranjero.

Los antecedentes también muestran que, desde el entorno de Monsalve, existía interés en que la versión del ciudadano uruguayo fuera incorporada a la causa principal. Incluso, se solicitó que Silva declarara como testigo en la investigación seguida por delitos de índole sexual en contra del exsubsecretario.

Esa diligencia, sin embargo, nunca se concretó. El ciudadano uruguayo abandonó Chile luego de conocer la denuncia presentada en su contra.

Esta noche, Meganoticias Prime revelará los antecedentes inéditos sobre la relación que mantuvieron los imputados con el defensor Víctor Providel y el contenido de las conversaciones obtenidas durante la investigación.

Los chats del “corresponsal”

Los informes policiales también incorporan conversaciones de WhatsApp entre el defensor de Manuel Monsalve, Víctor Providel, y Maximiliano Sepúlveda, amigo de Fernando Nicolás Silva.

En uno de los intercambios, ocurrido el 15 de mayo de 2025, Providel pregunta directamente por el ciudadano uruguayo:

Víctor Providel: “Hola Max. ¿Hemos tenido noticias de nuestro corresponsal en el Norte??”

Sepúlveda responde minutos después:

Max: “Hola”.

Luego agrega...

Max: “Nada de nada”.

Y, acto seguido, informa...

Max: “Pero al parecer hoy llega a stgo”.

Cuatro días después, el 19 de mayo, Sepúlveda vuelve a escribirle a Providel para actualizarlo sobre los movimientos de Silva:

Max: “Hola Don Víctor, recién Nicolás se comunicó conmigo y ya está en stgo”.

A continuación, le informa...

Max: “Le sugerí una reunión y aceptó encantado”.

De acuerdo con la investigación, estos intercambios muestran que el defensor de Monsalve seguía de cerca los desplazamientos del ciudadano uruguayo, quien posteriormente fue denunciado por amenazar e intentar comercializar registros íntimos de la funcionaria que acusó al exsubsecretario.