Rachas de hasta 80 km/h: Meteorología emite "aviso" por vientos normales a moderados en zonas de siete regiones del país

03 ag. 2026 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una actualización de aviso por "viento normal a moderado" que afectará a sectores de siete regiones del país a causa de un nuevo sistema frontal.

El evento comenzará en la madrugada del miércoles 5 de agosto y se mantendrá hasta la noche del viernes 7 de agosto de 2026.

¿Qué regiones registrarán vientos?

Región de Coquimbo

Cordillera: Rachas de hasta 80 km/h el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto.

Región de Valparaíso

Litoral: Rachas de hasta 60 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto.

Rachas de hasta 60 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto. Cordillera de la Costa: Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto.

Cordillera: Rachas de hasta 70 km/h el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto.

Región Metropolitana

Cordillera de la Costa y valle: Rachas de hasta 50 km/h el jueves 6 de agosto.

Precordillera: Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto.

Rachas de hasta 50 km/h Cordillera: Rachas de hasta 70 km/h el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto.

Región de O'Higgins

Litoral: Rachas de hasta 60 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto.

Rachas de hasta 60 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto. Cordillera de la Costa y valle: Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto.

Precordillera: Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto.

Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto. Cordillera: Rachas de hasta 70 km/h el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto.

Región del Maule

Litoral y cordillera de la Costa: Rachas de hasta 60 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto.

Rachas de hasta 60 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto. Valle: Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto.

Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto. Precordillera: Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto.

Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto. Cordillera: Rachas de hasta 70 km/h el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto.

Región de Ñuble

Litoral y cordillera de la Costa: Rachas de hasta 60 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto.

Rachas de hasta 60 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto. Valle: Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto.

Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto. Precordillera: Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto.

Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto. Cordillera: Rachas de hasta 70 km/h el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto.

Región del Biobío

Litoral y cordillera de la Costa: Rachas de hasta 60 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto.

Rachas de hasta 60 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto. Valle: Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto.

Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5 y jueves 6 de agosto. Precordillera: Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto.

Rachas de hasta 50 km/h el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto. Cordillera: Rachas de hasta 70 km/h el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de agosto.

¿Qué significa un aviso meteorológico?

Desde la Dirección Meteorológica de Chile recuerdan que un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

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