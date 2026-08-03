Minsal remueve a tres directores de Servicios de Salud y argumenta "pérdida de confianza"

03 ag. 2026 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud concretó este lunes una nueva reestructuración al interior de la red pública, tras remover a tres directores de Servicios de Salud en distintas regiones del país. La medida fue adoptada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y, en dos de los casos, se atribuyó a una "pérdida de confianza".

Los cambios afectan a Edgardo Díaz, director del Servicio de Salud Metropolitano Sur; Verónica Yáñez, quien encabezaba el Servicio de Salud Magallanes; y Haroldo Faúndez, hasta ahora director del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota.

Hasta el cierre de esta publicación, el Minsal no había informado quiénes asumirán las direcciones vacantes ni entregado antecedentes sobre las razones específicas que motivaron las desvinculaciones.

Tres cambios en la red pública de salud

Según informó la Subsecretaría de Redes Asistenciales, las renuncias solicitadas a Edgardo Díaz y Verónica Yáñez responden a una decisión basada en la "pérdida de confianza", sin entregar mayores detalles respecto de los antecedentes que sustentan la medida.

En el caso del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota, la cartera explicó que se modificó el orden de subrogancia, decisión que derivó en la salida de Haroldo Faúndez. De acuerdo con la autoridad, el objetivo es garantizar la continuidad de la gestión y fortalecer la conducción de la red asistencial en esa zona.

Minsal aún no informa a los reemplazantes

Pese a los cambios, el Ministerio de Salud aún no ha dado a conocer quiénes asumirán las direcciones de los tres Servicios de Salud intervenidos.

En un comunicado, la Subsecretaría de Redes Asistenciales aseguró que el Gobierno mantiene su compromiso con el fortalecimiento de la red pública, impulsando una gestión "más eficiente, oportuna y centrada en las personas", con el objetivo de mejorar la atención de los pacientes y optimizar el uso de los recursos públicos.