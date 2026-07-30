Ministro Arrau por joven asesinado durante robo en su casa: "Nuestro compromiso es investigarlo rápidamente"

30 jul. 2026 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió al homicidio del joven de 23 años durante un robo en su domicilio en Huechuraba, y aseguró que el Gobierno pondrá a disposición los medios necesarios para encontrar a los responsables.

La autoridad abordó el hecho en medio de su participación en un seminario sobre crimen organizado en la Universidad San Sebastián. Sin entregar detalles de las diligencias que realizan las policías, el ministro aseguró que existe coordinación con el Ministerio Público y que la investigación debe avanzar rápidamente.

¿Qué dijo Arrau?

“Primero que nada, lamentar el hecho, las condolencias a la familia del joven. Es un hecho que está en investigación, y nuestro compromiso, como ha pasado en los últimos casos, es investigarlo rápidamente y, ojalá, como fue con el caso del famoso Panda y otros casos que ustedes han visto que se han resuelto, poner toda la disposición a los medios que hay”, afirmó.

“El Ministerio Público ya ha derivado la investigación, y nosotros vamos a hacer efectivamente todas las coordinaciones posibles para que estén los medios, para que ese caso pueda resolverse, ojalá como se han resuelto los otros, en el más breve plazo”, sostuvo.

“Eso es lo que tenemos que recuperar”

El ministro situó el homicidio dentro de una preocupación más amplia por la seguridad y por la forma en que estos hechos afectan a las familias.

“Siempre digo que nos queda un largo camino por delante. Nosotros que ya tenemos más años, vivimos en un Chile que hace 20, 30 años, era más tranquilo, y eso es lo que tenemos que recuperar”, expresó.

“Detrás de cada cifra hay personas que fallecieron, familias que perdieron a sus seres queridos o personas que fueron violentadas en sus hogares, en su vehículo, a las que le robaron su teléfono. Y hay que trabajar tanto en reducir las cifras como se está haciendo hoy día, y también en reducir efectivamente la percepción para que la gente viva con menos miedo”, afirmó.

El robo

El crimen ocurrió cerca de las 04:20 horas, cuando un grupo de sujetos ingresó al domicilio de la víctima, quien se encontraba con su madre y su hermano menor.

"El hijo mayor, de 23 años, intenta repeler a los asaltantes con un bate de madera, y uno de los imputados le dispara con un arma de fuego, lo que lamentablemente termina causándole la muerte. En todo momento preguntaban por el dinero", expuso el fiscal Felipe Olivari.

Finalmente, los delincuentes escaparon posteriormente con $1 millón de pesos en efectivo, joyas y celulares.

Cabe señalar que la víctima tenía una tienda de ropa, pero, según la información policial, los delincuentes no se llevaron ninguna prenda.

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