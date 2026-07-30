Detienen a dos grafiteros acusados de vandalizar un avión en el Aeropuerto de Santiago

30 jul. 2026 - 06:27 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada del pasado 1 de junio, un grafitero logró ingresar hasta un sector restringido del Aeropuerto Arturo Merino Benítez y llegar hasta una aeronave que permanecía estacionada para mantención. El hombre rayó una de sus turbinas y escapó del lugar. Ahora, la investigación de la PDI terminó con dos personas detenidas por su presunta participación en los hechos.

Las aprehensiones fueron concretadas por detectives del Departamento de Inspección Secundaria, en una indagatoria por el delito de infracción al Código Aeronáutico.

El hecho

En junio, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) explicó que el ingreso se habría producido luego de que uno de los involucrados realizara un forado en el cerco perimetral para acceder al recinto.

"De acuerdo con los antecedentes preliminares, el individuo habría realizado un forado en el cerco perimetral para acceder al recinto, lugar donde permanecen estacionadas aeronaves fuera de operación, procediendo a vandalizar una de ellas con grafitis", informó entonces la institución.

Una vez dentro, el sujeto llegó hasta uno de los aviones que permanecían en un sector de pistas que estaba en reparación y realizó grafitis sobre una de sus turbinas. La aeronave no tenía logos visibles, por lo que no se pudo establecer a qué aerolínea pertenecía. Sí se indicó que no se encontraba en servicio activo.

La denuncia que inició la investigación

En esa oportunidad, los registros difundidos mostraron al autor bajo el nombre de "Cente" en sus redes sociales. La DGAC denunció el hecho ante la PDI y abrió, además, una investigación interna para revisar lo ocurrido y sus protocolos de seguridad.

"Tras ser detectada la situación, se interpuso la denuncia correspondiente ante la PDI, institución que ya se encuentra desarrollando las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables", señaló la DGAC.