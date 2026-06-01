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Grafitero ingresó al Aeropuerto de Santiago y vandalizó uno de los aviones: Subió registros a su cuenta de Instagram

¿Qué pasó? 

En las últimas horas, se reportó que un grafitero vulneró la seguridad del Aeropuerto Arturo Merino Benítez e ingresó para realizar rayados en la turbina de un avión, hecho que ocurrió en una zona que se encuentra cerrada debido a obras que están en ejecución.

El hecho fue denunciado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), pero también quedó en evidencia por otra razón: el mismo sujeto subió registros de su acción a su cuenta de Instagram

 
 
 
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DGAC informa que la PDI llevará a cabo la investigación correspondiente

A través de un comunicado, la DGAC informó: "De acuerdo con los antecedentes preliminares, el individuo habría realizado un forado en el cerco perimetral para acceder al recinto, lugar donde permanecen estacionadas aeronaves fuera de operación, procediendo a vandalizar una de ellas con grafitis". 

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"Tras ser detectada la situación, se interpuso la denuncia correspondiente ante la PDI, institución que ya se encuentra desarrollando las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables", agregó la DGAC. 

La institución aeronáutica recalcó que se va a realizar una "detallada investigación interna para determinar eventuales responsabilidades"

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