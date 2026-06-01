Grafitero ingresó al Aeropuerto de Santiago y vandalizó uno de los aviones: Subió registros a su cuenta de Instagram

01 jun. 2026 - 10:20 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas, se reportó que un grafitero vulneró la seguridad del Aeropuerto Arturo Merino Benítez e ingresó para realizar rayados en la turbina de un avión, hecho que ocurrió en una zona que se encuentra cerrada debido a obras que están en ejecución.

El hecho fue denunciado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), pero también quedó en evidencia por otra razón: el mismo sujeto subió registros de su acción a su cuenta de Instagram.

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DGAC informa que la PDI llevará a cabo la investigación correspondiente

A través de un comunicado, la DGAC informó: "De acuerdo con los antecedentes preliminares, el individuo habría realizado un forado en el cerco perimetral para acceder al recinto, lugar donde permanecen estacionadas aeronaves fuera de operación, procediendo a vandalizar una de ellas con grafitis".

"Tras ser detectada la situación, se interpuso la denuncia correspondiente ante la PDI, institución que ya se encuentra desarrollando las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables", agregó la DGAC.

La institución aeronáutica recalcó que se va a realizar una "detallada investigación interna para determinar eventuales responsabilidades".

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