Bus del sistema RED colisionó con una van en plena Alameda: Hay restricción de pistas

01 jun. 2026 - 06:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en la intersección de Obispo Umaña con la Alameda, comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

Allí, a un costado del terminal de buses sur, un bus del sistema RED Movilidad colisionó contra una van, porque, según información preliminar, uno de los vehículos no habría respetado las señales del tránsito.

¿Qué se sabe del accidente en plena Alameda?

Debido a la colisión, un árbol también fue impactado. Eso sí, se informó que ninguno de los vehículos llevaba personas en su interior.

Si bien se desconocen las lesiones exactas que habrían sufrido los conductores, ninguno de los dos quedó en situación de riesgo vital.

A través de X, Transporte Informa de la Región Metropolitana comunicó que hay "restricción de pista derecha e izquierda de buses en Alameda al poniente con Obispo Umaña en Estación Central, debido a una colisión de vehículos".

Ahora (06:41) restricción de pista derecha y izquierda de buses en Alameda al poniente con Obispo Umaña en #EstaciónCentral, debido a una colisión de vehículos. Precaución pic.twitter.com/qDCTq3XMjj — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 1, 2026

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