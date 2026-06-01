PGU: Estos son los nuevos grupos que pueden solicitarla desde este 1 de junio

01 jun. 2026 - 07:00 hrs.

Con la entrada en vigencia de la Reforma de Pensiones, la Pensión Garantizada Universal (PGU) amplió su cobertura. Esta modificación legal permite que nuevos grupos de pensionados accedan por primera vez a este importante beneficio.

La incorporación de estos beneficiarios se realizará por etapas, permitiendo que sectores históricamente excluidos reciban el aporte estatal. El proceso busca asegurar una mayor protección económica para los adultos mayores.

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios de la PGU?

De acuerdo a ChileAtiende, la reforma previsional suma oficialmente a nuevos sectores de la población, divididos de la siguiente manera:

Pensionados de gracia o por leyes de reparación (Rettig, Valech y exonerados políticos): la pueden solicitar desde junio de 2026 si son mayores de 75 años y desde junio 2027 para mayores de 65 años.

la pueden solicitar desde junio de 2026 si son mayores de 75 años y desde junio 2027 para mayores de 65 años. Pensionados de montepío de Capredena y Dipreca: podrán recibirla desde septiembre de 2027.

¿Qué se necesita para obtener la PGU?

Para adjudicarse este beneficio del Estado, los nuevos grupos incorporados deben cumplir con requisitos específicos:

Ser mayor de 65 años, o tener la edad mínima requerida según la etapa de implementación correspondiente (82, 75 o 65 años).

No pertenecer al 10% más rico de la población, lo cual se mide a través del Puntaje de Focalización Previsional. Este cruza los datos del Registro Social de Hogares y los ingresos de tu grupo familiar.

Acreditar que ha vivido en Chile por al menos 20 años (contados desde que cumplió 20 años de edad) y, al mismo tiempo, haber residido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

Contar con una pensión base autofinanciada que sea igual o menor a $1.252.602.

Si es pensionado de Capredena o Dipreca, no debe recibir ninguna otra pensión de otra entidad previsional.

¿Cuáles son los montos de la PGU?

Los montos se reajustan anualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y varían conforme a la edad del beneficiario:

Pensión base de $789.139 o menos: recibe el monto de $231.732.

recibe el monto de $231.732. Pensión de $789.139 a $1.252.602: recibe un monto variable (proporcional).

recibe un monto variable (proporcional). Pensión de $1.252.602 o más: no tiene derecho a la PGU.

Los beneficiarios de 82 años o más pueden optar a un monto máximo de $250.275. Este ajuste aplicará para mayores de 75 años desde septiembre de 2026, y para mayores de 65 años desde septiembre de 2027.

¿Cómo solicitar la PGU?

Los ciudadanos que cumplan con las condiciones pueden revisar su situación y realizar la postulación a través de los canales oficiales:

En línea: a través del sitio de ChileAtiende (pulsa aquí) con el RUN, fecha de nacimiento y Clave Única.

a través del sitio de ChileAtiende con el RUN, fecha de nacimiento y Clave Única. Por teléfono: llamando directamente al call center de ChileAtiende (101)

llamando directamente al call center de ChileAtiende (101) Presencial: Acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal ChileAtiende. También se puede hacer en la AFP, compañía de seguros o municipio con convenio IPS correspondiente.

Acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal ChileAtiende. También se puede hacer en la AFP, compañía de seguros o municipio con convenio IPS correspondiente. Videoatención: en la plataforma online de ChileAtiende con la cédula de identidad en mano.

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