PGU: ¿Quiénes reciben un monto variable del beneficio?

15 may. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte económico que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) de forma mensual, con el objetivo de mejorar los ingresos de los adultos mayores de 65 años que estén o no jubilados actualmente.

Aunque gran parte de los beneficiarios la reciben en un solo pago, la ley establece montos diferentes según la realidad previsional de cada persona. Así, un grupo específico recibe una cantidad proporcional ajustada a sus ingresos mensuales.

¿Para quiénes son los montos variables de la PGU?

De acuerdo con ChileAtiende, los montos variables están destinados exclusivamente a aquellas personas con pensiones base entre $789.139 y $1.252.602 mensuales.

Para poner esto en perspectiva, el esquema de pagos se estructura de la siguiente manera:

Pensión base de $789.139 o menos: recibe el monto de $231.732.

recibe el monto de $231.732. Pensión de $789.139 a $1.252.602: recibe un monto variable (proporcional).

recibe un monto variable (proporcional). Pensión de $1.252.602 o más: no tiene derecho a la PGU.

Además, con la Reforma de Pensiones, los beneficiarios de 82 años o más podrán optar a un monto máximo de $250.275.

¿Qué se debe cumplir para recibir la PGU?

Para que el IPS apruebe la entrega de este beneficio, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años cumplidos (el trámite se puede iniciar a los 64 años y 9 meses).

No pertenecer al 10% más rico de la población, según el Puntaje de Focalización Previsional.

Acreditar residencia en Chile por al menos 20 años desde los 20 años de edad, incluyendo cuatro años de residencia dentro de los últimos cinco años.

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602 (incluyendo AFP y otras pensiones).

¿Cómo puedo solicitar la PGU?

Si cumples con las condiciones, puedes realizar la solicitud a través de distintos canales habilitados:

En línea: a través del sitio de ChileAtiende (pulsa aquí) con el RUN, fecha de nacimiento y Clave Única, o mediante el sistema de videoatención (Sucursal Virtual) con la cédula de identidad.

a través del con el RUN, fecha de nacimiento y Clave Única, o mediante el sistema de videoatención (Sucursal Virtual) con la cédula de identidad. Por teléfono: llamando directamente al call center de ChileAtiende (101)

llamando directamente al call center de ChileAtiende (101) Presencial: acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal ChileAtiende. También se puede hacer en la AFP, compañía de seguros o municipio con convenio IPS correspondiente.

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