¿Lluvia en Santiago? Alejandro Sepúlveda anticipa probables chubascos este viernes y los sectores donde caerían en la RM

14 may. 2026 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, actualizó el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana y abordó la posibilidad de precipitaciones durante este viernes y la madrugada del sábado en algunos sectores de Santiago.

¿En qué sectores podría caer lluvia en Santiago?

El experto comentó que para esta tarde de jueves se espera una máxima de 24° en la capital. Habrá "escasa nubosidad por la tarde y después se vuelve a nublar", indicó el comunicador.

De cara al viernes, el comunicador indicó que la jornada estará "a ratos cubierta, a ratos con algo de sol". En cuanto a las precipitaciones, explicó que existe probabilidad de "chubascos en la cordillera y sectores precordilleranos" durante la tarde del viernes y hasta la madrugada del sábado.

Eso sí, aclaró que "si cae algo en sectores del oriente de Santiago, será muy poquito. En la casa del vecino cayeron 2 gotas y en la suya ninguna", comentó.

Tras ello, durante la tarde del sábado, el cielo se despejaría, aunque ingresará una masa de aire frío que hará descender las temperaturas. De hecho, el domingo se espera una mínima de 4°, además de posibles heladas locales en sectores de valles de la zona centro-sur del país.

Revisa el pronóstico del tiempo para Santiago

Jueves 14 de mayo : Mínima de 10° y máxima de 24°. Nubosidad parcial.

: Mínima de 10° y máxima de 24°. Nubosidad parcial. Viernes 15 de mayo : Mínima de 9° y máxima de 19 °. Nublado y probabilidad de chubascos en cordillera y precordillera en la tarde y noche.

: Sábado 16 de mayo : Mínima de 6° y máxima de 19 °. Probabilidad de chubascos en cordillera y precordillera en la mañana y despejado en la tarde.

: Domingo 17 de mayo : Mínima de 4° y máxima de 23°. Despejado.

: Mínima de 4° y máxima de 23°. Despejado. Lunes 18 de mayo: Mínima de 5° y máxima de 25°. Despejado.

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