"Que lo hiciera sufrir": Las confesiones que remecen el caso de la "Quintrala de Magallanes"

14 may. 2026 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

El caso de Irma Ovalle Oyarzún volvió a generar impacto tras conocerse nuevas confesiones sobre el crimen por el que fue condenada en 2013.

El caso volvió recientemente a la agenda pública luego de que la Corte de Punta Arenas ordenara al fisco pagarle a Ovalle más de $200 millones por concepto de pensión heredada de su esposo.

A raíz de esto, se invocó la causal de indignidad para impedir el pago, aunque su defensa sostiene que esta no se aplica automáticamente tras una condena penal.

¿Cómo se gestó el crimen?

Se trata de antecedentes entregados por Sergio Escalona Chiguay, quien aseguró que la mujer le pidió expresamente que su esposo, Didier Celestino Mansilla Rivera, sufriera antes de morir.

—Irma me dijo que estaba arrepentida, pero antes me pidió que al momento de matarlo lo hiciera sufrir —confesó Sergio.

De acuerdo con su testimonio, al que tuvo acceso Bio Bio Chile, Escalona relató que todo comenzó cuando Ovalle le preguntó cuánto cobraba por matar a su marido.

—En junio [Irma] me preguntó cuánto cobraba por matar a su marido. Pensé que era broma. Días después ella insistió y me ofreció dinero que me podía ayudar en mi situación económica —se lee en los documentos judiciales.

El autor material explicó que, tras aceptar, creó un perfil falso de mujer al que llamó “la negrita paraguaya”, con el que logró contactar a la víctima.

Según su relato, utilizó un programa para distorsionar su voz y así generar confianza, hasta convencerlo de reunirse.

El crimen y el arrepentimiento fallido

Inicialmente, Escalona citó a Mansilla en el Parque María Behety con la intención de matarlo, pero se arrepintió en ese momento. Sin embargo, aseguró que Ovalle insistió y le ofreció más dinero.

—Me ofreció más dinero. Sueldo de por vida —relató.

Finalmente, el 29 de julio concretó el crimen en la población Fitz Roy de Punta Arenas. Tras encontrarse con la víctima, lo convenció de subir al vehículo y, luego de avanzar algunas cuadras, lo atacó con un cuchillo.

Escalona afirmó que lo apuñaló en el cuello, en la zona de la arteria principal, y luego huyó del lugar.

Redes sociales

Pago prometido y condena

Tras el homicidio, aseguró que Ovalle le prometió distintos pagos, que fueron aumentando con el tiempo y que incluían dinero proveniente de seguros de vida, aunque finalmente nunca se concretaron.

La defensa de la mujer intentó argumentar que no tenía interés económico y que no buscaba beneficiarse de los seguros.

No obstante, el Ministerio Público logró acreditar que ambos “se coordinaron, planificaron y acordaron dar muerte” a Mansilla entre junio y julio.

Por estos hechos, tanto Escalona como Ovalle fueron condenados a 20 años de prisión sin beneficios: él por homicidio y ella por parricidio.