"Ya no sabemos qué hacer": Familia de Julián llega este jueves a La Moneda y aún no reúnen el 90% de la meta

14 may. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Después de más de un mes caminando desde el sur del país, la familia de Julián Carvajal llegó este jueves a Santiago en el tramo final de una cruzada que busca reunir $3.500 millones para costear un tratamiento contra la distrofia muscular de Duchenne que padece el niño oriundo de Puerto Varas.

La caminata comenzó el pasado 13 de abril en Puerto Montt y tiene como destino final La Moneda, donde sus padres esperan poder reunirse con el Presidente José Antonio Kast para visibilizar el caso de su hijo bajo la campaña “Julián volverá a rodar”.

“La vida de Julián depende de todos los chilenos”

Durante el recorrido por la Alameda, acompañado de batucadas, camiones y decenas de personas que se sumaron a la caminata, Mario Carvajal reconoció el desgaste físico y emocional tras 32 días de trayecto. “Estamos un poco tristes; el camino, como lo hemos mencionado, ha sido muy difícil. Lamentablemente, llevamos el 7% de la meta. Vamos camino a La Moneda, pero no perdemos la esperanza. Hoy en día lo que nos mueve es Julián”, afirmó.

El padre del menor sostuvo que el objetivo económico aún está lejos de concretarse. “Esperemos que la verdad... estamos cansados y necesitamos la ayuda de todos los chilenos para salvar la vida de Julián”, expresó.

En medio del último tramo de la caminata, Mario insistió en que la campaña busca también representar a otras familias que atraviesan situaciones similares. “Julián es la voz de muchos niños. Nosotros íbamos a hablar por muchos papás que están pasando lo mismo. Necesitamos que nos ayuden a salvar a Julián”, señaló.

"Ya no sabemos qué hacer"

Rocío Cárdenas, madre del niño, también hizo un llamado a quienes han seguido la campaña. “Día 32 de 32. Estamos desesperados porque ya no sabemos qué más hacer”, dijo mientras avanzaba junto a su familia por el centro de Santiago.

Más adelante, agregó: “Quiero hacerle un llamado a los papás, a las mamás de Chile, pero también a los empresarios que pueden, a los empresarios que estas causas los motivan, que estas causas les duelen. Porque hoy día aquí hay puros papás y mamás acompañándonos. Necesitamos ayuda de todos”.

Esperan respuesta del Gobierno

El pasado miércoles, durante la caminata, Mario Carvajal relató que recibió un contacto desde el Ministerio de Salud, aunque aseguró que hasta ahora no existe una confirmación de reunión en La Moneda.

“Me llamó la subsecretaria de Salud. Nos comentó que nos quería recibir allá en el Ministerio de Salud. La verdad es que nosotros informamos desde primera instancia que íbamos rumbo a La Moneda. Obviamente, no podíamos cambiar la dirección, así que igual le dije que si nos podían recibir en La Moneda”, comentó.

El padre de Julián afirmó que posteriormente no volvió a recibir comunicación. “Ayer me dijo ‘ya, te voy a llamar’, y no recibí ninguna llamada, así que espero, me imagino, que van a estar hoy día ahí en La Moneda. No lo sé, pero como te digo, es más de lo mismo”, sostuvo.

La terapia que busca costear la familia

La familia intenta reunir recursos para acceder a Elevidys, una terapia génica desarrollada por el laboratorio Sarepta Therapeutics y aprobada por la FDA en junio de 2024 para pacientes no ambulatorios mayores de cuatro años.

El tratamiento busca introducir una versión funcional del gen de la distrofina en el organismo y, en el caso de Julián, estabilizar el porcentaje de musculatura que aún conserva, considerando que ya perdió cerca del 70% de su movilidad muscular.

En paralelo, la campaña continúa sumando apoyos. Mario Carvajal contó que Julián, fanático de Colo Colo, podrá visitar el Estadio Monumental tras gestiones realizadas junto a distintas figuras públicas. “Tuvimos contacto con Valladares, Pedro Ruminot, Aníbal Mosa, para que sea recibido mañana en el Monumental. Todo dentro de lo malo; igual hay momentos buenos dentro del día”, comentó.

Antes de continuar el recorrido hacia La Moneda, Mario cerró con un nuevo llamado. “No nos vamos a rendir. El empuje que nos puedan dar para nosotros nos empuja en nuestro camino”, afirmó.

De hecho, sortearán camisetas de Colo Colo autografiadas, desde $3.000. Puedes acceder al sorteo EN ESTE LINK.

También se puede donar dinero directamente en www.todosxjulian.cl.