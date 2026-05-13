OMS confirma 11 casos y tres fallecidois por brote de hantavirus en crucero: Al menos ocho contagios son de cepa Andes

13 may. 2026 - 20:58 hrs.

¿Qué pasó?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que ocho personas infectadas en el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius dieron positivo a la cepa Andes, la única conocida con la capacidad de transmitirse entre humanos.

Según detalló el organismo en un boletín publicado este miércoles, hasta el 13 de mayo se habían registrado 11 casos relacionados con el brote, incluyendo tres fallecidos.

Ocho casos fueron confirmados por laboratorio

La OMS indicó que de los 11 casos reportados, ocho fueron confirmados mediante exámenes de laboratorio como infecciones por el virus de los Andes (ANDV).

Además, dos casos son considerados probables y uno permanece como inconcluso, por lo que sigue siendo sometido a análisis complementarios.

Respecto a las tres víctimas fatales, dos tenían contagios confirmados por la cepa de los Andes y el tercer fallecido corresponde a un caso probable.

OMS mantiene riesgo "moderado" en crucero

El organismo internacional señaló que actualmente el riesgo para la salud de pasajeros y tripulación del crucero continúa siendo considerado como "moderado", mientras que para el resto de la población mundial sigue siendo "bajo".

A pesar de ello, la tasa de letalidad del brote alcanza por ahora un 27%, según precisó la OMS.

También recordó que actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus, enfermedad que puede provocar un síndrome respiratorio agudo.

Investigan origen del brote

Hasta ahora, todos los casos detectados corresponden a personas que estuvieron a bordo del crucero. El origen exacto del brote todavía no ha sido determinado. De acuerdo a la OMS, el primer contagio habría ocurrido antes del inicio del viaje el pasado 1 de abril.

La OMS agregó que continúan las investigaciones junto a autoridades de Argentina y Chile para esclarecer las circunstancias de exposición y el origen del brote epidémico.

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