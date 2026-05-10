Brote de hantavirus: Primeras evacuaciones de ocupantes del crucero Hondius en las islas Canarias

10 may. 2026 - 08:29 hrs.

¿Qué pasó?

Los cerca de 150 ocupantes del crucero Hondius, que sufrieron un brote de hantavirus, fueron desembarcados este domingo, horas después de su llegada al puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife, en una operación de evacuación a sus países que finalizará el lunes.

Los pasajeros, vestidos con trajes protectores azules, iban descendiendo por pequeños grupos de la embarcación, que zarpó el 1 de abril de Argentina antes de sufrir el brote que mató a tres de sus pasajeros, y fueron llevados hasta el pequeño puerto en lanchas, según observó una periodista de AFP.

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Los primeros en salir fueron los catorce españoles, que fueron llevados al aeropuerto de Tenerife Sur, a 10 minutos, donde un periodista de la AFP vio cómo llegaban en autobuses rojos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con la parte del conductor separada de los pasajeros por una especie de muro profiláctico.

Al llegar al aeropuerto, los españoles se cambiaron los trajes de protección y fueron desinfectados, antes de despegar en el avión hacia Madrid, donde serán enviados a un hospital militar para hacer cuarentena.

La misma operación tendrá lugar con los demás pasajeros y miembros de la tripulación de otras nacionalidades.

Este domingo hay vuelos previstos a los Países Bajos, Canadá, Turquía, Francia, el Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, según indicó en rueda de prensa la ministra española de Salud, Mónica García.

El último vuelo, hacia Australia, saldrá el lunes, agregó la ministra, que se encuentra junto a otros ministros y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, coordinando y supervisando el operativo.

"La operación ha comenzado y está yendo muy bien. Agradecemos también la coordinación por parte de España, y la UE también está aquí", señaló Ghebreyesus.

Antes de empezar con la evacuación, personal médico subió al crucero —llegado a Tenerife en la madrugada— para evaluar a los pasajeros, que continúan asintomáticos, según indicó García.