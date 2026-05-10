La UF se dispara y se acerca a los $41 mil: ¿Es posible controlar la subida de la Unidad de Fomento?

10 may. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que el IPC registrara en abril una variación de 1,3%, la UF se disparará $523 en los próximos 30 días, encaminándose para los $41 mil en el segundo semestre de este año.

Ante este escenario, cabe preguntarse si es viable modificar el mecanismo de cómo funciona este índice financiero establecido por el Banco Central de Chile.

Los efectos del bencinazo de marzo comenzaron a llegar. El alza en el precio de los combustibles, condicionada por el escenario internacional, terminó afectando las cadenas de suministro.

Con eso, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó a 1,3% en abril. Con ello, la Unidad de Fomento (UF) subirá $523 desde este 9 de mayo hasta el próximo 9 de junio.

"La base de la estructura de costo está determinada por el transporte"

Víctor Silva, economista de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, explica que "la base de la estructura de costo está determinada por el transporte".

"La canasta tiende a subir de valor y ese aumento hace que se incremente el factor del IPC. Por lo tanto, el valor de la UF que está indexada al IPC termina siendo más caro", agrega el experto.

Si sube la inflación y el IPC, también sube la Unidad de Fomento. Mientras una refleja el alza en productos de primera necesidad, a la otra la vemos en elementos como la vivienda, salud y educación.

Proyecto para eliminar la UF como mecanismo de cobro

Fue en julio de 2025 cuando los entonces diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini propusieron un proyecto que buscaba eliminar la UF como mecanismo de cobro.

En ese momento, logró pasar la idea de legislar en la Comisión de Economía, pero en particular fue completamente rechazada.

"Nosotros recogimos las inquietudes de los expertos y presentamos las modificaciones para perfeccionar el proyecto, pero no ha podido avanzar por falta de voluntad política", señaló Manouchehri.

"Hoy, cuando la decisión del gobierno en el bencinazo empujó la inflación, se nos da la razón", agregó el parlamentario.

De todas formas, el proyecto sigue vivo y descansa en la Cámara de diputados. Hoy, con una nueva conformación de la Comisión de Economía y con la UF por los cielos, vuelve a aparecer.

"Es necesario que desde la oposición se olviden de propuestas creativas, porque lo único que hacen es socavar la posibilidad de dar estabilidad económica para el crecimiento de nuestro país", cuestionó el diputado Hotuiti Teao.

Por su parte, el legislador Boris Barrera argumenta que su discusión "está en las manos de las comisiones que están viendo estos proyectos y del presidente de la Cámara, también, para colocarlos en tablas".

¿Es factible eliminar la UF?

Sin embargo, entre economistas mantienen la cautela. Y es que sostienen que, con las condiciones de hoy, sacar la UF del juego podría significar un aumento aún más grande en los precios.

"Si uno elimina la UF, inmediatamente los precios van a tender a subir, porque tenemos que pensar que cuando nosotros hablamos en pesos, nosotros estamos hablando en términos nominales. La UF lo que busca es tratar de hablar en términos reales", explica Víctor Silva.

Alejandro Weber, decano de Economía de la Universidad San Sebastián explica que el problema de fondo "es la inflación. La UF nunca fue un tema, cuando teníamos una inflación del 3% parejo en nuestro país".

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