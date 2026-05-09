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Video muestra momento exacto en que tren de carga se descarriló en Chiguayante

Nacional

¿Qué pasó? 

Una cámara de seguridad captó el momento exacto del descarrilamiento de un tren de carga la madrugada de este sábado en la comuna de Chiguayante, región de Biobío

En el video se ven los vagones saliéndose de las vías y chocando entre ellos. Se trataba de un convoy de la empresa Fepasa, que transportaba celulosa desde Nacimiento a Coronel.  

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No hubo lesionados 

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) se refirió al accidente poco después, señalando que este se produjo a eso de las 05:00 horas a la altura de la estación Chiguayante del Biotren.

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La empresa pública indicó que el descarrilamiento afectó a nueve carros, lo que llevó al bloqueo del cruce ferroviario Santa Sofía por varias horas. 

EFE agregó en un comunicado que, pese a la gravedad del hecho, no se registraron lesionados y que actualmente las causas están siendo investigadas.

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