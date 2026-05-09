Bono Base Familiar: Este es el monto promedio que entrega

09 may. 2026 - 19:00 hrs.

El Bono Base Familiar es un beneficio al que pueden acceder mensualmente las familias que pertenecen a los sectores más vulnerables de la población, cuyo monto será variable, por lo que puede cambiar mes a mes.

Esta variación estará sujeta al cumplimiento de los requisitos, como la situación económica de la familia o persona beneficiaria, que, vale decir, debe ser participante del programa de Chile Seguridades y Oportunidades.

¿Cómo saber si recibo el Bono Base Familiar?

Para conocer si te corresponde el pago del Bono Base Familiar, debes entrar al siguiente enlace e ingresar tu RUT. Además, podrás conocer la fecha de pago del beneficio.

¿Cuál es el monto promedio del Bono Base Familiar?

El bono entrega en promedio $58.594 al mes a cada familia o persona beneficiaria. Este monto no es fijo para todos, sino que varía según cuánto gana cada familia y cuántas personas la componen.

Es importante entender que este promedio refleja el 85% de la diferencia entre lo que gana la persona y el umbral de pobreza extrema, fijado en $45.572 por persona al mes. Esto significa que hay familias que reciben menos y otras que reciben más, dependiendo de cuán lejos estén de ese umbral. Por eso el promedio de $58.594 es solo una referencia general, no el monto exacto que recibirá cada beneficiario por el Bono Base Familiar.

¿Cuál es el plazo para cobrar el Bono Base Familiar?

En caso de que las familias elijan la opción de recibir el pago en efectivo, estas tendrán un plazo de 6 meses para cobrar el bono. Pasado este periodo sin cobrarlo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dará por entendido que los beneficiarios renuncian al aporte, por lo que no se podrá retirar.

Si la familia optó por el pago a través de depósito bancario, no hay plazo para cobrarlo, pues se transfiere el monto directamente a la cuenta del beneficiario.

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