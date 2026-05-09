Temblor se registra en el norte del país: Esta fue la magnitud y el epicentro según Sismología

09 may. 2026 - 19:18 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 9 de mayo, a las 19:06 horas, un temblor de magnitud 4,0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 14 km al suroeste de Huasco, en la región de Atacama, con una profundidad de 33 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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