Menor de 14 años fallece tras caer el mar mientras pescaba en el sector de Cachagua

09 may. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un menor de 14 años falleció este sábado tras caer al mar mientras pescaba, hecho ocurrido en el sector de Cachagua, en la comuna de Zapallar, región de Valparaíso.

Adolescente estaba pescando junto a su familia

El adolescente realizaba actividades de pesca junto a familiares en una zona ubicada entre Playa Los Coirones y Playa Las Cujas. De pronto, se precipitó al mar y se perdió su rastro.

Tras la emergencia, se desplegó un operativo de búsqueda con Bomberos de Zapallar, personal de Seguridad Ciudadana, pescadores artesanales de la comuna y efectivos de la Capitanía de Puerto de Zapallar.

De acuerdo a la encargada de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) de la Delegación Presidencial de Petorca, horas más tarde, el cuerpo del menor fue encontrado y recuperado por personal del buque Arcángel de la Armada.