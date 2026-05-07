¿Cuánto frío hará este viernes en Santiago tras las lluvias registradas?

07 may. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

Tras las lluvias registradas en la Región Metropolitana la jornada del miércoles, la capital enfrentará una fría mañana este viernes 8 de mayo, con temperaturas mínimas que descenderán hasta los 3°C en algunos sectores.

De acuerdo con el pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las bajas temperaturas marcarán el inicio de la jornada en toda la región, especialmente en comunas del sector sur y precordillerano.

Mínimas de hasta 3°C

En el sector sur de Santiago se espera una mínima de 3°C y una máxima de 16°C, con nubosidad parcial durante la mañana y despejado en la tarde. Lo mismo marcarán los termómetros en San José de Maipo.

Para Santiago Centro, la proyección es de 4°C durante la mañana y 19°C en la tarde. Condiciones similares se anticipan en el sector poniente, donde también se prevén 4°C de mínima y 19°C de máxima.

En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre los 4°C y los 20°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 5°C de mínima y una máxima de 17°C.

La Dirección Meteorológica también anticipó temperaturas frescas en provincias de la región. En Melipilla se esperan 5°C y 19°C, mientras que en Curacaví los termómetros variarán entre los 5°C y los 20°C.

Cabe recordar que el miércoles el sistema frontal dejó intensas precipitaciones en distintos puntos de la capital, lo que llevó, incluso, a que se registraran cortes de luz en algunas zonas.