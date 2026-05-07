Claudio Bravo revela el cargo político que le gustaría asumir en el futuro: Lo comentó en redes sociales

07 may. 2026 - 19:16 hrs.

¿Qué pasó?

El exarquero y capitán de La Roja, Claudio Bravo, generó repercusión en redes sociales luego de comentar una discusión del concejo municipal de Buin, comuna donde actualmente reside y en la que se desarrolla una investigación por presunta corrupción.

Bravo reaccionó a denuncias por presuntas irregularidades al interior de la Corporación de Desarrollo Social de Buin, que enfrenta una querella relacionada con pagos de indemnizaciones que alcanzarían los $144 millones a seis directivos que habrían sido despedidos y posteriormente reincorporados al día siguiente.

“Me encantaría ser alcalde y así poder remover a todo corrupto que confunde servicio público con servicio personal”, escribió el exfutbolista.

El comentario de Claudio Bravo

En medio de la transmisión del debate municipal, Claudio Bravo dejó el comentario que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

De acuerdo con lo informado por el medio local Buin Noticias, el exportero, que en distintas ocasiones ha expresado públicamente su postura frente a temas políticos y sociales, Bravo se refirió con indignación ante la revelación de que algunos de los finiquitos habrían superado los $50 millones por persona.

El caso de Buin actualmente es materia de investigación.

El vínculo previo de Bravo con temas políticos

No es la primera vez que Claudio Bravo se refiere públicamente a temas relacionados con política o contingencia nacional.

En 2019, durante las movilizaciones ocurridas en el contexto del estallido social, manifestó su postura a través de redes sociales.

En esa oportunidad, señaló: “Vendieron a los privados nuestra agua, luz, gas, educación, salud, jubilación, medicamentos, nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los glaciares, el transporte. ¿Algo más? ¿No será mucho? No queremos un Chile de algunos pocos. Queremos un Chile de todos. Basta”.

Más recientemente, el nombre del exarquero también fue vinculado al ámbito político durante la última campaña presidencial, luego de que surgiera la posibilidad de que integrara un eventual equipo ligado al Ministerio del Deporte en el contexto de la candidatura de Evelyn Matthei.

Actualmente, Claudio Bravo continúa participando en actividades públicas y deportivas, además de mantener presencia activa en redes sociales.

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