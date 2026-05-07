"También están los decretos": La advertencia del ministro Quiroz ante posible caída de la Ley de Reconstrucción Nacional

07 may. 2026 - 17:24 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, volvió a defender este jueves la Ley de Reconstrucción Nacional y aseguró que, incluso si el proyecto fracasa en el Congreso, el Gobierno mantendrá su agenda económica por medio de otras herramientas administrativas, como decretos.

"Existe la gestión y también los decretos"

Durante el seminario "Hoja de Ruta 2026-2030. Impacto del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional", organizado por Clapes UC, el secretario de Estado sostuvo que el Ejecutivo cuenta con otras herramientas para avanzar en sus objetivos.

"Me preguntaron qué pasa si la ley no pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos", afirmó.

Quiroz también rechazó que el futuro de la estrategia económica dependa exclusivamente de la aprobación del proyecto. "Es un error siempre decir que todo depende de esto y, si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo", señaló.

"Sorprende la porfía de hacer lo mismo una y otra vez"

En su exposición, el ministro repasó parte del escenario económico que enfrenta el país, marcado —según indicó— por bajo crecimiento, déficit fiscal, desempleo y un Imacec menor al esperado durante marzo.

Además, pidió "desmitificar" algunas críticas contra la iniciativa y reiteró una frase que ya había utilizado anteriormente: "Sorprende la porfía de hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes".

Aprueban idea de legislar la Ley de Reconstrucción Nacional

Por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este jueves la idea de legislar la Ley de Reconstrucción Nacional.

Así, la iniciativa, que incluye un total de 43 medidas, superó su primer trámite legislativo y ahora pasará a su discusión en particular, donde se revisará artículo por artículo y se votarán las indicaciones que se presenten.

Su contenido no ha estado excento de polémicas. Su amplitud abrió cuestionamientos desde distintos sectores, debido a que el texto incluye materias tributarias, laborales, ambientales y de inversión.

A las críticas políticas se sumaron las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, organismo que alertó sobre eventuales riesgos fiscales asociados al proyecto.