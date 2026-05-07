Casi 7 de cada 10 hogares venezolanos son pobres: el duro estudio que revela la crisis que persiste en el país

07 may. 2026 - 18:13 hrs.

La recuperación económica de Venezuela no alcanza para sacar a su población de la pobreza. Así lo confirma la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), presentada este jueves en Caracas, que revela que el 68,5% de los hogares sigue siendo pobre, en un país donde los servicios públicos se deterioran, la exclusión escolar se profundiza y solo uno de cada diez ciudadanos tiene acceso a un seguro de salud.

Venezuela atravesó casi una década de recesión entre 2014 y 2022, agravada por un proceso de hiperinflación que devastó el poder adquisitivo de la población. Aunque algunos indicadores macroeconómicos han mejorado, las condiciones de vida siguen siendo críticas para la mayoría.

La pobreza extrema registró una reducción de 11 puntos porcentuales, cerrando 2025 en 31,7%. Sin embargo, la coordinadora del estudio, Anitza Freitez, fue directa: "Todavía en uno de cada tres hogares, los ingresos son insuficientes para la satisfacción de las necesidades alimentarias".

El contraste con los salarios es elocuente: la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció recientemente un aumento del ingreso mínimo integral a 240 dólares mensuales, cifra que representa apenas un tercio de los casi 700 dólares que cuesta la canasta alimentaria para una familia de cinco personas, según estimaciones privadas.

Luz, agua y educación: servicios que escasean

El panorama de los servicios básicos es igualmente crítico. Solo el 10% de los hogares reportó que nunca sufre cortes de electricidad, mientras que apenas el 19% cuenta con un suministro de agua diario y continuo.

En materia educativa, la situación es alarmante: solo el 44% de los estudiantes asiste regularmente a clases.

El estudio destaca que incluso Caracas, históricamente la ciudad con mejores indicadores del país, perdió su "posición privilegiada" como proveedora de servicios educativos para más de la mitad de su población joven. Freitez explicó que el empobrecimiento generalizado impidió a muchas familias costear los gastos asociados a la educación de sus hijos.

A esto se suma que apenas el 6,6% de los hogares tiene acceso a algún tipo de seguro médico.

Un país que no planea volver

La Encovi también midió las expectativas de la diáspora venezolana —una de las más grandes del mundo en términos relativos—, y el resultado es revelador: solo el 10% de los venezolanos en el exterior manifestó tener planes de regresar al país.

El estudio se publica en un contexto político inédito: Rodríguez ocupa la presidencia interina desde enero, tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense. Su gobierno ha impulsado reformas que abren paso a privados nacionales y extranjeros en los sectores de petróleo, gas y minería, aunque los efectos de esos cambios aún no se reflejan en las condiciones de vida de la mayoría de la población.

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