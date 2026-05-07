"Ni en pedo se va": Milei sale a defender a Adorni en medio del escándalo por corrupción que divide a su gobierno

07 may. 2026 - 18:51 hrs.

Javier Milei salió a defender a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de un escándalo de presunta corrupción que lleva casi dos meses sacudiendo al gobierno libertario de Argentina y que, por primera vez, generó críticas abiertas desde adentro del propio oficialismo.

"Ni en pedo se va. Estoy tranquilo, Adorni es una persona honesta", afirmó el mandatario antes de regresar al país desde Estados Unidos, en declaraciones al canal La Nación+. Fue su respuesta más contundente desde que estalló el caso, y llegó justo después de que su propia senadora oficialista, Patricia Bullrich, pidiera públicamente que Adorni transparente su situación patrimonial.

El escándalo que no cierra

El affaire comenzó a principios de marzo, cuando trascendió que Adorni había llevado a su esposa —quien no ocupa ningún cargo público— en una delegación oficial que viajó a Estados Unidos junto al presidente. Desde entonces, semana a semana fueron aflorando gastos difíciles de justificar con los ingresos declarados por el funcionario: viajes al exterior y al interior del país, compras de propiedades y un vehículo, lujosas refacciones pagadas en efectivo. La justicia le abrió un expediente por enriquecimiento ilícito.

El caso es especialmente sensible para Milei, quien llegó al poder atacando a "la casta política" como el principal mal del país y prometiendo "la moral como política de Estado".

La presión interna: Bullrich pide explicaciones

La incomodidad que el escándalo genera dentro del gobierno finalmente se hizo pública este miércoles, cuando Bullrich tomó la palabra. "Ahora es el momento de la prueba. Y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana", dijo la senadora en el canal A24, pidiendo que Adorni adelante la presentación de su declaración patrimonial —cuyo plazo fue extendido por el propio Ejecutivo hasta el 31 de julio—.

"Lo que quiero es que esto dure lo menos posible, porque no puede quedar la sensación en la población de que somos iguales a los que vinimos a correr", añadió Bullrich, una veterana dirigente política con aspiraciones electorales propias.

La respuesta de Milei: defensa total

Pocas horas después, el presidente respondió con una defensa cerrada. Aseguró que Adorni "va a presentar los papeles antes del 31 de julio" y que eso terminará con "todas estas mentiras y fantasías" que atribuyó a la oposición y al periodismo. "El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia. No voy a ejecutar a una persona inocente porque les hirió el ego a los periodistas", afirmó.

Para evitar el choque directo con Bullrich, Milei intentó reencuadrar sus dichos: "¿Cómo me voy a sorprender por lo que dijo si ya lo había hablado conmigo antes? Lo que hizo Patricia es spoilear lo que efectivamente iba a suceder".

Un gobierno fracturado

Pese al intento presidencial de bajar la tensión, el episodio expuso las fisuras internas del gobierno. Adorni es un referente del sector encabezado por Karina Milei, la poderosa hermana del presidente, que mantiene marcadas diferencias con las llamadas Fuerzas del Cielo, el grupo de jóvenes libertarios liderado por el asesor Santiago Caputo.

El escándalo de Adorni se suma a otras investigaciones judiciales que involucran al gobierno ultraliberal, desde la presunta estafa con la criptomoneda $Libra hasta una virtual red de sobornos en la Agencia de Discapacidad. Según diversas encuestas, la preocupación por la corrupción ha escalado al primer lugar de la agenda social en Argentina, al mismo nivel que la inflación y el desempleo.

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