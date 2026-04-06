Kast se reúne con Milei en el inicio de su gira por Argentina: Fuga de Apablaza marca encuentro

06 abr. 2026 - 09:43 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast inició una gira oficial en Argentina, marcando su primer viaje internacional desde que asumió el cargo, en una reunión con el Mandatario trasandino Javier Milei.

La visita se da en un contexto marcado por la fuga de Galvarino Apablaza, uno de los autores intelectuales del asesinato del exsenador Jaime Guzmán, situación que ha tensionado la agenda entre ambas naciones.

Reunión con Javier Milei y agenda bilateral

Durante la reunión en la Casa Rosada, ambos mandatarios abordarán temas de cooperación bilateral en materia económica, seguridad y relaciones internacionales.

Posteriormente, el jefe de Estado chileno participará de encuentros con autoridades parlamentarias y representantes de distintas organizaciones, en el marco de una agenda que busca fortalecer los vínculos entre ambos países. También, se buscan fijar líneas de trabajo conjuntos contra el crimen organizado, el "enemigo común", según declaró Kast.

El Mandatario además, está acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, su par de Obras Públicas, Martín Arrau y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Caso Apablaza marca la visita

Uno de los temas clave que se espera abordar en la reunión es la situación de Galvarino Apablaza, quien se encuentra prófugo tras no ser hallado en su domicilio durante un procedimiento policial en Buenos Aires la semana pasada.

Desde el Gobierno chileno han manifestado su preocupación por el caso, especialmente luego de que se frustrara su detención, pese a que existían condiciones para avanzar en su extradición desde Argentina.

En ese contexto, las autoridades de ambos países mantienen coordinaciones para dar con su paradero, incluso con la posibilidad de reforzar la colaboración policial entre Chile y Argentina.

Las declaraciones de Kast

Antes de iniciar su viaje, el Presidente José Antonio Kast se refirió a la situación de Apablaza, asegurando que "ha quedado claro que el señor Apablaza hoy día es un prófugo de la justicia".

"Si alguien como el señor Apablaza ha estado por tantos años evadiendo la justicia y hoy día además se da a la fuga señalando que en Chile no hay garantías para un juicio justo, creo que el mundo sabrá quién es quién", agregó.

El caso ha generado molestia en el mundo político, especialmente por el tiempo que ha tomado el proceso de extradición, considerando que recientemente se había revocado su condición de refugiado en Argentina. Incluso, desde el país trasandino se ha ofrecido una recompensa por información que permita dar con su paradero, mientras continúan las diligencias para ubicarlo.

La situación se produce, además, en el contexto de la conmemoración de los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, lo que ha intensificado la presión para lograr avances en el caso.

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