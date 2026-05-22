"Es un nuevo paso de nuestro plan de expansión": El nuevo mall que suma Parque Arauco

22 may. 2026 - 09:24 hrs.

¿Qué pasó?

Parque Arauco anunció un acuerdo para adquirir el Mall Paseo Quilín a la familia Cousiño Valdés y al empresario Sergio Mujica Charme, en una operación valorizada en US$119 millones.

En una información hecha llegar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía detalló que su directorio aprobó un acuerdo para avanzar en la compra del centro comercial, inaugurado en 2006 y ubicado en el sector suroriente de Santiago.

Desde la compañía anunciaron que “esta adquisición es un nuevo paso estratégico de nuestro plan de expansión, se trata de un activo consolidado, con una ubicación excelente y conectividad directa a las principales arterias y transporte público de la ciudad”.

Proyecciones de expansión

La empresa inmobiliaria Parque Arauco explicó que esta adquisición forma parte de su plan de inversiones anunciado durante el primer trimestre de 2026, el que alcanza los US$1.033 millones.

El centro comercial se encuentra en el sector donde convergen Avenida Quilín y Américo Vespucio Sur, además de contar con acceso directo desde la estación Quilín de la Línea 4 del Metro de Santiago.

La compañía señaló que la conectividad del Mall podría seguir fortaleciéndose con la futura puesta en marcha de la autopista AVO II, cuya entrega está prevista para 2028.

Sobre la incorporación de Mall Paseo Quilín, Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, señaló: "Nos permite tener presencia no solo en la comuna de Peñalolén, sino que también su área de influencia se extiende a las comunas de Macul, La Florida, La Reina y Ñuñoa".

Además, destacó que el espacio donde se emplaza el recinto alcanza cerca de 100 mil metros cuadrados, sobre lo que indicó: "Considerando el terreno disponible, analizaremos la posibilidad de expandir el centro comercial en el largo plazo"

¿Cómo se realizará la compra?

Según informó Parque Arauco, el acuerdo contempla la adquisición del 100% de las acciones de las sociedades propietarias de los inmuebles y activos relacionados con el mall.

La operación costará un valor total de UF 2.650.000, equivalente aproximadamente a US$119 millones, cifra que incluye deuda financiera cercana a los US$33 millones.

Además, se indicó que el pago se realizará en dos etapas: un 60% al cierre de la transacción y el 40% restante seis meses después de concretada la operación.

La compañía proyecta concretar la compra durante el segundo semestre de este año.

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