Video muestra cómo fue la detención de delincuentes por "turbazo" a exministro del TC en San Miguel

22 may. 2026 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un delincuente fallecido y otros dos heridos dejó un violento asalto contra el exministro del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, ocurrido la noche del jueves en su domicilio de la comuna de San Miguel.

En las cámaras de seguridad se puede ver la detención de seis sujetos por parte de personal municipal. Con la llegada de los funcionarios de seguridad, uno de los dos vehículos utilizados por los delincuentes huyó, mientras que el segundo fue interceptado, logrando la detención de sus ocupantes.

En otro video, captado por vecinos del sector, se observa la llegada de varios vehículos municipales y al menos dos ambulancias del SAMU para prestar atención médica tanto a los delincuentes como a las víctimas.

El fallido robo

Cerca de las 21:30 horas, al menos ocho delincuentes llegaron al domicilio, dividiendo funciones para cometer el delito. Cuatro de ellos ingresaron forzando la puerta y amenazaron a Aróstica y a su hijo, quienes respondieron utilizando armas de fuego, iniciándose un intercambio de al menos diez disparos.

“El estado de salud de las víctimas está fuera de riesgo vital. Una de ellas ya se encuentra en su inmueble, mientras que el hijo de la víctima permanece en el Hospital”, informó el subprefecto Alejandro Armijo, de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística.

Desde Fiscalía se confirmó que las armas utilizadas por el exministro del TC se encuentran debidamente inscritas.