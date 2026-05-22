Exministro del TC repelió "turbazo" a disparos en San Miguel: Un delincuente falleció y su hijo fue herido de gravedad

22 may. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un delincuente fallecido y otros dos heridos dejó un violento asalto ocurrido la noche del jueves en un domicilio de la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana, luego de que el dueño de casa repeliera el ataque con un arma de fuego.

Con el pasar de las horas, se confirmó que la víctima corresponde al exministro del Tribunal Constitucional (TC) Iván Aróstica, quien estaba junto a su hijo al interior del inmueble al momento del "turbazo", cometido por al menos cuatro individuos.

Víctimas repelieron ataque a disparos

El hecho se produjo a eso de las 21:30 horas en la intersección de calle Gaspar Banda con Arcángel. Un grupo de delincuentes armados ingresó a un domicilio, pero fue repelido por el propietario. Vecinos escucharon disparos y alertaron a Carabineros.

"En este lugar se produce un delito de robo con violencia. En un domicilio hay un grupo familiar, ingresan al menos cuatro individuos con armas de fuego", comenzó señalando el fiscal Denys Pavez, de la Fiscalía Metropolitana Sur.

"En ese contexto se inicia este delito de robo. Hay signos de fuerza en el domicilio para ingresar. En este escenario las víctimas repelen el hecho con armas de fuego debidamente inscritas", agregó el persecutor.

Víctimas resultaron con lesiones

De acuerdo a información preliminar, tanto el exministro del TC como su hijo resultaron heridos por impactos de bala. Aróstica recibió un disparo en el brazo, mientras que su hijo está grave por una herida cervical.

"Existen lesiones que van a ser verificadas con los respectivos certificados médicos y eso es parte de la investigación", indicó el fiscal.

Por su parte, el subprefecto Alejandro Armijo, jefe (s) de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI), comentó que ambas víctimas están fuera de riesgo vital. La exautoridad "ya se encuentra en su inmueble, mientras que su hijo está en el hospital clínico de la Universidad Católica".

Pese a que cuatro delincuentes habrían ingresado al inmueble para cometer el robo, en total se han contabilizado seis detenidos, de ellos tres son adolescentes.