Fatal accidente en Renca: Camión que transportaba fardos de pasto pierde su carga y cobra la vida de una adulta mayor

21 may. 2026 - 20:36 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves se registró un fatal accidente en la denominada "curva de la muerte" de la Autopista Central en la comuna de Renca, Región Metropolitana, cuando un camión que transportaba fardos de pasto perdió la carga que terminó por cobrar la vida de una adulta mayor.

Fatal accidente en la "curva de la muerte" en Renca

De acuerdo a la información preliminar de Carabineros, los hechos ocurrieron a eso de las 17:20 horas, cuando "se desprendió carga de camión que transitaba por la autopista hacia el norte, consistente en fardos de pasto".

Dicho cargamento "traspasó el eje central de la calzada, impactando sobre un automóvil, que se desplazaba hacia el sur, resultando una mujer adulto mayor fallecida".

Además, hay dos menores de edad lesionadas sin riesgo vital, mientras que el conductor y otros dos adultos no presentan lesiones y fueron atendidos por personal del SAMU y Bomberos.

"Curva de la muerte" en Renca

Una dirigenta vecinal del sector le contó a la periodista de Meganoticias, María Asunción Ries, que este tipo de accidentes "son frecuentes que pasen en este sector", razón por la cual la zona se ha hecho conocida como la "curva de la muerte".

Según explicó, a la hora del siniestro vial se sintió "un ruido muy fuerte", por lo que primero pensó que se había desplomado una de las grúas que construye el Túnel Lo Ruiz, pero al salir de su casa se dio cuenta de que habían sido "los fardos de pasto que cayeron sobre el vehículo menor".

"El conductor del camión estaba muy shockeado y, lamentablemente, esto trajo una consecuencia de la señora fallecida y dos chicas graves que fueron trasladadas al SAPU", añadió la vecina identificada como Viviana.

"Pedimos como vecinos que por favor tomen las medidas necesarias para que estos accidentes no sigan ocurriendo acá, porque son muy frecuentes", dijo finalmente la mujer.

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