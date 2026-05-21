Temblor se registra en la zona norte: Este fue el epicentro y magnitud del sismo

21 may. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este jueves, a las 20:31 horas, un temblor de magnitud 3.9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 116 km al este de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 227 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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