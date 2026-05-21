Temblor se percibe en la zona norte: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

21 may. 2026 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves 21 de mayo, se registró un sismo de magnitud 4.1, a las 14:44, en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 67 km al suroeste de Mina Collahuasi en la Región de Tarapacá, con una profundidad de 113 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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