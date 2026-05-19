Temblor se percibe en la zona sur del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro

19 may. 2026 - 03:43 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este martes 19 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Biobío, cuando el reloj marcaba las 03:31 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 34 kilómetros al oeste de Lebu, a 28 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.