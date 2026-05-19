Temblor se percibe en la zona sur del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este martes 19 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Biobío, cuando el reloj marcaba las 03:31 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 34 kilómetros al oeste de Lebu, a 28 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.