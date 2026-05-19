Delincuentes intentaron disparar a Carabineros tras violento asalto a minimarket en Santiago

19 may. 2026 - 04:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento asalto a un minimarket terminó con una persecución policial y disparos en pleno centro de Santiago durante la noche de este lunes.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 21:45 horas, cuando un grupo de antisociales ingresó a un minimarket que además tenía un domicilio en su interior.

Según explicó el capitán Patricio Sánchez Vandemalle, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, los delincuentes golpearon al dueño del local en la cabeza con un arma tipo pistola.

“Golpean al dueño del minimarket en su cabeza con un armamento tipo pistola, sustrayendo desde el interior mercancía, cajas fuertes, teléfonos celulares, entre otras especies”, detalló.

Persecución y disparos contra Carabineros

Tras concretar el robo, los sujetos escaparon en un vehículo menor. Sin embargo, mientras circulaban por avenida Manuel Rodríguez en dirección al sur, fueron detectados por personal policial.

Carabineros señaló que el copiloto del automóvil manipulaba un arma de fuego, por lo que intentaron realizar una fiscalización. En ese momento, los sospechosos iniciaron la huida.

La persecución terminó en la intersección de Manuel Rodríguez con Agustinas, donde el vehículo de los delincuentes colisionó con otro automóvil.

“En el transcurso del seguimiento, los sujetos intentan dispararle al personal de Carabineros”, afirmó el capitán Sánchez Vandemalle.

Ante esta situación, los funcionarios policiales realizaron tres disparos contra el automóvil, impactando la parte posterior del vehículo. Posteriormente, los delincuentes descendieron y escaparon en distintas direcciones.

“Los Carabineros al momento de hacer uso de su armamento, estos lanzan los armamentos”, explicó el oficial.

Investigan armas y vehículo utilizado

De acuerdo con Carabineros, se recuperaron al menos dos armas que están siendo periciadas para determinar si eran de fogueo o reales.

Además, se informó que las placas patentes del vehículo mantenían encargo por extravío y se investiga si el automóvil tenía encargo por robo o si estaba clonado.

Hasta ahora, se sabe que los involucrados serían cuatro adultos, aunque todavía no se ha determinado su nacionalidad.