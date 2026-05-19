Harry Styles hará historia en Wembley: Sus conciertos moverían más de 1.400 millones de dólares

19 may. 2026 - 03:05 hrs.

Harry Styles continúa consolidándose como una de las mayores estrellas del pop mundial. Sus 12 conciertos programados para junio en el estadio de Wembley, en Londres, no solo marcarán un récord de presentaciones consecutivas en el recinto, sino que además podrían generar un impacto económico de 1.400 millones de dólares.

¿Cuánto gastarán sus seguidores?

Así lo reveló un estudio publicado este martes por el banco Barclays, que estimó que los seguidores del artista gastarán en promedio 981 libras esterlinas (cerca de 1.300 dólares) por persona durante la gira. El cálculo incluye entradas, transporte, alojamiento y vestuario.

Según la entidad financiera, el impacto económico total alcanzaría las 1.060 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos $1.279.706.

La cifra es similar a la estimada hace dos años para las 15 fechas en Reino Unido del “Eras Tour” de Taylor Swift, además de los 17 conciertos británicos de la gira de reunión de Oasis realizados el año pasado.

De “The X Factor” al récord en Wembley

Harry Styles alcanzó la fama a los 16 años tras participar en el programa de talentos “The X Factor”. Posteriormente, inició su carrera en solitario luego de la separación, en 2016, de la banda One Direction.

El artista británico, hoy de 32 años, dio inicio el sábado en Ámsterdam a su gira “Together, Together”, que contempla siete ciudades y un total de 67 conciertos.

Styles lanzó su primer álbum como solista en 2017. Más tarde presentó “Fine Line”, disco que incluyó uno de sus mayores éxitos, “Watermelon Sugar”, publicado en 2019. Ambos trabajos lograron un importante éxito comercial y consolidaron su carrera internacional.

¿En qué gastan más los fanáticos?

El informe de Barclays detalló que la mayor parte del presupuesto de los asistentes se destina a las entradas, con un promedio de 143 libras esterlinas ($172.640) por ticket.

El alojamiento ocupa el segundo lugar, con un gasto promedio de 141 libras ($170.225), seguido por el transporte, que alcanza las 103 libras ($124.349).