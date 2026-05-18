"Quedé plop": Leo Méndez Jr reveló quiebre con pareja secreta tras enterarse que será padre
- Por Paula Moreno
Leo Méndez Jr sorprendió al revelar detalles inéditos de una relación amorosa que mantuvo en secreto durante una década y que terminó abruptamente tras enterarse de que su pareja tendrá un hijo.
La confesión ocurrió en un adelanto de su nuevo podcast junto a su padre, DJ Méndez. En la conversación, el creador de contenido relató que estuvo diez años junto a un hombre que siempre prefirió mantenerse fuera de la vida pública.
La confesión de Leo Méndez Jr
“Nosotros cumplimos diez años juntos. Él es discreto; lo explico para que la gente entienda que este hombre está dentro del clóset comentó.Ir a la siguiente nota
Según explicó el hermano de Steffi Méndez, la relación terminó luego de que su entonces pareja le confesara que sería padre: “Él ahora va a ser papá, por eso es que se terminó”, reveló, dejando impactado a su padre durante la grabación.
Leo Méndez Jr aseguró además que nunca intentó presionar a su expareja para hacer pública su orientación sexual: “No soy partidario de sacar a la gente del clóset; por esa misma razón he respetado a mi ex”, afirmó.
La noticia que recibió en Berlín
El influencer contó que la revelación ocurrió mientras se encontraba en Berlín junto a su pareja: “Yo estaba en Berlín hace poco y él me soltó la bomba en ese viaje. Quedé un poco plop”, expresó.
Además, indicó que ambos seguían viviendo juntos hasta hace poco, aunque decidió irse tras enterarse de la situación: “Nosotros aún vivimos juntos, pero ya no estoy ahí porque agarré mis cosas y me fui”, señaló.
Leo Méndez Jr también reveló que su expareja es bisexual y que el embarazo se produjo “por un descuido”.
Hasta ahora, la identidad del exnovio sigue siendo desconocida, ya que el influencer jamás mostró públicamente a su pareja durante los diez años que estuvieron juntos.
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