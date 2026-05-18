Hasta Evelyn Matthei la felicitó: Skarleth Labra celebra en redes sociales importante logro personal

18 may. 2026 - 18:20 hrs.

Un importante logro personal fue el que celebró este fin de semana Skarleth Labra, conocida popularmente como “Merenguito” tras su paso por Gran Hermano Chile. La influencer y estudiante de periodismo compartió en redes sociales la compra de su primer vehículo, publicación que rápidamente se llenó de reacciones.

La joven de 20 años publicó varias fotografías en Instagram posando junto a su nueva adquisición, aunque no reveló detalles sobre el modelo o sus características. Sin embargo, las imágenes dejaron entrever que se trataría de un Hyundai Tucson de cuarta generación, vehículo lanzado desde 2021 y ampliamente popular en Chile.

“Mi primer autito”, escribió brevemente Skarleth junto al carrusel de imágenes, desatando una ola de comentarios de seguidores y rostros conocidos.

La reacción de Evelyn Matthei que llamó la atención

Entre los mensajes hubo uno que rápidamente destacó: el de Evelyn Matthei. La excandidata presidencial reaccionó a la publicación y escribió: “Felicitaciones por este logro”.

La interacción sorprendió a varios usuarios y no fue la única muestra de apoyo. También aparecieron comentarios positivos de Daniela Castro, Hans Leonel, Vesta Lugg y Karen Paola, quienes celebraron este nuevo paso en la vida de la influencer.

La publicación no tardó en viralizarse, reflejando el alcance digital que mantiene Skarleth.

El presente de Skarleth tras su quiebre amoroso

El momento ocurre semanas después de que Labra hablara públicamente sobre el término de su relación con Diego Bazaes, vínculo que mantuvo en reserva durante largo tiempo.

En ese contexto, explicó que decidió priorizar nuevos proyectos personales. “Estoy llena de cosas y quería enfocarme en mí misma”, comentó sobre el quiebre.

Pese al fin de la relación, Skarleth tuvo palabras positivas para su expareja y destacó el apoyo que recibió en sus proyectos.

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